Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de Covid-19 este 6,75 in municipiul Brașov și 5,22 in județ. Sunt pozitive 3.390 de persoane. In Sanpetru incidența este 9,25 și in Rupea este 7,64. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA9.10.2021 – total64999833905.22SANPETRU10482979.25ORAS RUPEA6020467.64MUNICIPIUL BRASOV29335019816.75HARMAN7310496.70BOD5548366.49TARLUNGENI11748766.47HALCHIU5118326.25BUNESTI2930186.14CRISTIAN6493396.01ORAS GHIMBAV7896455.70VISTEA2311135.63ORAS RASNOV187691005.33SINCA3818205.24VULCAN5240254.77MUNICIPIUL CODLEA258941234.75PARAU2223104.50SAMBATA…