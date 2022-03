Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența in județul Brașov este 2,72, iar in municipiu 4,17 la mie. Sunt pozitive 1.765 de persoane. The post Incidența in județ și municipiu: 2,72, respectiv 4,17 la mia de locuitori appeared first on NewsBV .