Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile a trecut pragul de 4. Ieri era 3,25 . Azi, 15 ianuarie, in Dej incidența a ajuns la 4,30 la mie (164 de cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se inregistreaza…

- In municipiul Dej sunt 43 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, anunța DSP Cluj. Azi, 8 ianuarie, in Dej incidența a ajuns la 1,13 la mie (43 de cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se inregistreaza in Vad…

- De Craciun, incidența in Dej e 0,39. Mai sunt doar 15 cazuri de COVID-19 in orașul nostru. Azi, 25 decembrie, in Dej incidența a ajuns la 0,39 la mie (15 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se inregistreaza in Fizeșu…

- Astazi, in municipiul Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile este in continuare sub pragul de 1. Azi, 9 decembrie, in Dej incidența a ajuns la 0,79 la mie (30 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se inregistreaza…

- In municipiul Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile este foarte aproape de ultimul prag, de 1. Azi, 6 decembrie, in Dej incidența a ajuns la 1,10 la mie (42 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se inregistreaza…

- Dupa patru saptamani , rata incidenței in municipiul Dej a scazut sub pragul de 6. Astazi, 13 noiembrie, in Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile este 5,96 la mie (228 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se…

- Astazi, 9 noiembrie, in municipiul Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile este 6,70 la mie (256 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se inregistreaza in Bobalna – 10,32. La cealalta extrema se afla Recea Cristur…

- Azi, 2 noiembrie, in municipiul Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile a ajuns la 6,75 la mie (258 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se inregistreaza in Mintiu Gherlii – 11,20. La cealalta extrema se afla…