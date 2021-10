Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare din Capitala a ajuns marți la 14,71 la mia de locuitori, cea mai mare incidența de la inceputul pandemiei, potrivit ultimelor date publicate de DSP București. Un record absolut se inregistreaza și in secțiile ATI din țara unde sunt internați 1.667 de pacienți in stare grava. Marți,…

- Rata de infectare crește accelerat in București, ajungand la 12,24 la mia de locuitori, potrivit DSP București. Practic, mai mult de un bucureștean din o suta s-a infectat cu Covid in ultimele doua saptamani. Sectorul 1 a ajuns la incidența 14, iar in jurul Capitalei, 24 de localitați au o rata de infectare…

- Rata de incidența COVID in București a depașit 11 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor publicate joi de Direcția de Sanatate Publica, ceea ce reflecta creșterea accelerata a cazurilor de infectare cu Covid-19. De miercuri, masca sanitara este din nou obligatorie in aer liber. Comitetul Municipal…

- Rata de infectare cu SARS-COV-2 in Capitala a inregistrat o creștere uluitoare in doar doua saptamani. Marți, 5 octombrie, potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica (DSP), incidența in București a ajuns la 10,31 la mia de locuitori. Reamintim ca in 30 septembrie incidența a depașit 6…

- Rata de infectare anunțata de autoritați in București a urcat luni la 9,64 la mie, cea mai ridicata fiind in sectorul 1. Potrivit Direcției de Sanatate Publica a municipiului București, rata de infectare in Capitala a urcat la 9,64, de la 8,98, cat era cu o zi in urma. In urma cu o saptamana, in […]…

- Rata de infectare in București a ajuns la 6,64, potrivit datelor publicate joi de Direcția de Sanatate Publica, iar autoritațile vor decide noi restricții. Vineri este termenul pana la care Ministerul Sanatații va anunța ce decide asupra funcționarii școlilor. “Nu copiii sunt responsabili de sanatatea…

- Rata de infectare a ajuns marți in București la 5,57 la mia de locuitori, ceea ce inseamna ca in curand ar putea fi instituite restricțiile care se impun o data cu incidența de 6 la mia de locuitori, printre ele, carantina de noapte și trecerea școlilor in sistem online. Incidența pe sectoare: Sectorul…

- Rata de infectare in București a ajuns, marți, la 2,91 la mia de locuitori. Este foarte probabil ca aceasta sa ajunga in curand la cifra 3, moment in care vor intra in vigoare noi restricții. Cea mai importanta, prezentarea ceritificatului de vaccinare pentru acces in restaurante sau la evenimente.…