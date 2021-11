Incidența în București a scăzut sub 7 la mie Incidența cazurilor de COVID 19 in Capitala a scazut sambata sub 7 la mie, a anunțat DSP București. Incidența cazurilor Covid in Capitala este sambata de 6,68. La mijlocul saptamanii, de exemplu, aceasta era mai mare cu aproape doua puncte. Potrivit raportarii oficiale, miercuri, incidența in București a fost de 8,35. Cea mai mare incidența in Capitala a fost atinsa in 22 octombrie, de 16,54 la mia de locuitori. Cele mai mari rate de infectare din țara sunt in localitațile Bulzeștii de Sus, județul Hunedoara – 23,17 la mie, Marpod, județul Sibiu-19,78 și Titești, județul Valcea-18,73. In ceea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

