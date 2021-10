Incidenţa în Bucureşti a ajuns la 14,71 la mia de locuitori Incidența in București a ajuns marți, 12 octombrie, la 14,71 la mia de locuitori, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Cum numarul de cazuri de imbolnavire crește de la o zi la alta, este doar o chestiune de timp pana cand rata de infectare cu SARS-CoV-2 va atinge pragul de 15. Rata de infectare in București a ajuns, marți, la 14,71 la mia de locuitori, fața de 14,2 cat s-a inregistrat luni. In urma cu o luna, in ziua de 12 septembrie, incidența cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori in Capitala era 1,44, anunța DSP . Cum a crescut incidența in București, in octombrie… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

