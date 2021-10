Incidența din București, tot mai sus! La cât a ajuns sâmbătă rata de infectare Incidența cazurilor de COVID-19 a ajuns, sambata, in București, la 12,65 la mia de locuitori, dupa ce vineri a fost de 12,24. Incidența in Capitala continua sa creasca. DSP București a anunțat ca sambata incidența este de 12,65 la mie, in creștere de la 12,24 vineri. Joi, incidența era de 11,49 la mie, in creștere […] The post Incidența din București, tot mai sus! La cat a ajuns sambata rata de infectare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare crește din nou, vineri, aceasta fiind calculata la 12,24 la mie, dupa ce joi era de 11,49 la mie. Incidența in Capitala este, joi, de 12,24 cazuri la mia de locuitori. Potrivit datelor DSP București, joi, incidența era de 11,49 la mie, in creștere fața de miercuri,…

- Incidența cumulata a cazurilor COVID-19 in Capitala a trecut joi de 11 la mia de locuitori și a ajuns la 11,49, potrivit ultimelor date transmise de Direcția de Sanatate Publica. In București, este in vigoare carantina de noapte, fiind exceptate persoanele vaccinate și cele trecute prin boala, potrivit…

- Rata de infectare a ajuns la un nou record in Capitala. DSP a anunțat ca astazi se inregistreaza 8.28 cazuri la mia de locuitori.Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile.2.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 8.281.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 7.6830.09.2021 – ora 10:00 – valoarea de 6.6429.09.2021…

- Rata de infectare cu Covid-19, calculata la 14 zile, a ajuns la 6,64 la mia de locuitori in Capitala, anunța Directia de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti. In Sectorul 1 al Capitalei, rata a crescut alarmant depașind 8,5 la mie.

- Rata de infectare cu Covid-19 in Bucuresti este in creștere. Aceasta a ajuns, duminica, 26 septembrie, la 4.35 la mie in București, dupa ce sambata a fost de 4,1 la mia de locuitori. In urma cu o saptamana, incidența in București era de 2,44/mie, ceea ce sugereaza ca la dinamica actuala a creșterii,…

- Rata de infectare pe ultimele 14 zile a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Capitala a intrat ieri in scenariul roșu, cand incidența COVID a depașit pragul de 3 la mie. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o…

- Rata de infectare in București a ajuns, luni, la 2,57 la mia de locuitori. Incidența cazurilor COVID-19 a trecut vineri de pragul de 2 la mia de locuitori, potrivit Mediafax. Subprefectul Capitalei, Antonela Ghița, a anunțat luni ca rata de infectare a ajuns la 2,57. La incidența cuprinsa…

- Cele mai putine cazuri s-au inregistrat in judetele Brasov - 0, Braila - 3 si Tulcea - 5. Toate judetele si municipiul Bucuresti raman in scenariul verde din punctul de vedere al infectarilor cu noul coronavirus, cea mai mare incidenta la mia de locuitori fiind in judetul Ilfov - 1,19 si in Capitala…