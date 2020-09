Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de violenta domestica inregistrate in primele opt luni ale acestui an, in judetul Tulcea, a scazut cu aproape 13% in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, se arata intr-o statistica transmisa de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), la solicitarea AGERPRES.In…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a decis ca, incepand de marti, elevii de la scoala din comuna Cornesti sa treaca la scenariul rosu, cursuri online, dupa ce incidenta cumulata a cazurilor a crescut.”CJSU a decis azi, ca urmare a informarii de catre DSP cu privire la…

- Un caz de coronavirus a fost confirmat la o scoala speciala din Tecuci, la o angajata care se ocupa de curatenie. Consiliul de Administratie al unitatii propune cursuri exclusiv online in perioada urmatoare, desi orasul se incadreaza in scenariul verde. Prefectul judetului Galati, Gabriel Avramescu,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat joi Hotararea numarul 43 care prevede redeschiderea incepand cu data de 1 septembrie 2020 a restaurantelor și cafenelelor in interiorul cladirilor, inclusiv in cazul unitaților de cazare, limitarea la nivel național a programului de funcționare…

- Restaurantele si cafenelele se redeschid in interior din 1 septembrie in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de maximum 1,5/1.000 de locuitori, a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. La evenimentele private in spatiu inchis pot participa 50 de persoane,…

- Restaurantele si cafenelele se redeschid in interior din 1 septembrie in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de maximum 1,5/1.000 de locuitori, a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. La evenimentele private in spatiu inchis pot participa 50 de persoane,…

- Numarul cazurilor active de coronavirus din orasul Suceava s-a dublat de la o saptamana la alta, ajungand la 50. Autoritatile locale fac din nou apel la purtarea mastii, mai ales in spatiile deschise aglomerate, pentru ca exista riscul de infectare. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a precizat ca a avut…

- Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat ca avand in vedere ca in ultimele 48 de ore s-a inregistrat un trend ascendent al cazurilor noi de infecție cu SARS- CoV- 2, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intr-o ședința extraordinara, care va avea loc vineri, 31 iulie.…