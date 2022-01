Incidența COVID în București a depășit 2,5 cazuri la mie Rata de incidența COVID in București a urcat la 2,57 cazuri la mia de locuitori in 14 zile, potrivit datelor publicate, luni, de Direcția de Sanatate Publica. Potrivit DSP Bucuresti, incidenta imbolnavirilor in Capitala a ajuns la 2,57, valoare care nu a mai fost inregistrata de la sfarsitul lui noiembrie 2021. In ziua precedenta, rata […] The post Incidența COVID in București a depașit 2,5 cazuri la mie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

