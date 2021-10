Incidența Covid-19 scade în București sub 15 ‰ Incidența cazurilor de Covid in Capitala a scazut sambata, dupa mai bine de doua saptamani, sub 15‰. Potivit DSP București, sambata incidența cazurilor de Covid in Capitala a ajuns la 14,8 la mia de locuitori. Ultima data cand incidența a fost mai mica de 15 la mie a fost in 12 octombrie. De atunci, rata a crescut, valoarea maxima, de 15,4, fiind inregistrata in 22 octombrie. Bucureștiul este in scenariul roșu, cu peste 6 la mie rata de infectare, din 29 septembrie, cand incidența era de 6,33‰. The post Incidența Covid-19 scade in București sub 15 ‰ appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

