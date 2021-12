Incidența COVID-19 în Capitală, la cele mai SCĂZUTE cote din valul 4! Ce spune DSP Cu o zi in urma, Capitala a raportat o rata de infectare de 1,21.Reamintim ca rata de incidența a inceput sa creasca de la mijlocul lunii septembrie, atunci cand valul 4 al pandemiei de coronavirus a inceput sa iși faca simțita prezența, in Capitala. Pe 17 septembrie, Capitala a depașit pragul de 2 cazuri la mie, iar pe 22 septembrie a trecut de 3 cazuri la mie. Ritmul a fost alerta. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie - 16,54 cazuri la mia de locuitori.Cum a evoluat rata de infectare cu COVID-19 in Capitala:7.12.2021 – ora 10:00 – valoarea de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o zi in urma, Capitala a raportat o rata de infectare de 1,27.Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie - 16,54 cazuri la mia de locuitori.Cum a evoluat rata de infectare cu COVID-19 in Capitala:6.12.2021 – ora 10:00 – valoarea de 1.355.12.2021 – ora 10:00…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti a ajuns, luni, la 1,35 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost imregistrata pe 22 octombrie: 16,54 cazuri la mia de locuitori. Duminica, incidenta…

- Ultima oara cand a mai fost raportata o incidența sub 6 la mie a fost la sfarșitul lunii septembrie: pe 28.09.2021, valoarea a fost de 5.57, la doua saptamani de la deschiderea scolii cu prezența fizica, pe 13.09.2021, incidența fiind de 1,52 la mie.Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile.15.11.2021…

- Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile.28.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.6727.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.9326.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.1325.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.2424.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.3823.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.5322.10.2021…

- Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile.27.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.9326.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.1325.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.2424.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.3823.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.5322.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.5421.10.2021…

- Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București a anunțat joi, 30 septembrie, ca rata de incidența din Capitala a crescut la 6.64 cazuri la mia de locuitori, de la 6.33 in ziua precedenta. Este a doua zi cu o rata de pragul de 6, care impune noi masuri epidemiologice, dar miercuri autoritațile…

- Rata de infectare a urcat luni pana la 4,95 la mie, in Capitala. Bucureștiul a intrat in scenariul roșu in noaptea de vineri spre sambata, cand incidența ajunsese deja la 4,1, relateaza Mediafax. In localitatile in care incidenta este intre 3 si 6 la mie se intra in restaurante si cafenele…

- De miercuri, Capitala a intrat in scenariul ROȘU, cu o incidența de 3,3 la mia de locuitori.Rata de incidența cumulata la 14 zile de la inceputul lunii septembrie, potrivit Direcției de Sanatate Publica București:23.09.2021 – ora 10:00 – valoarea de 3.6522.09.2021 – ora 10:00 – valoarea de 3.321.09.2021…