Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, vineri, de 0,61 cazuri la mia de locuitori, in scadere ușoara fata de ziua precedenta, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Joi, incidenta COVID-19 in Bucuresti a fost de 0,62 cazuri la mia de locuitori.Cea mai mare rata de…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, luni, de 0,91 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ziua precedenta, potrivit Directiei de Sanatate Publica, potrivit Agerpres. Citește și: `Baiat deștept` din Energie RUPE TACEREA dupa 10 ani - `O vedeam pe…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti a ajuns, luni, la 1,35 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost imregistrata pe 22 octombrie: 16,54 cazuri la mia de locuitori. Duminica, incidenta…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, sambata, de 1,47 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie - 16,54 cazuri la mia de locuitori. Vineri,…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, vineri, de 2,41 de cazuri la mia de locuitori, informeaza Directiei de Sanatate Publica (DSP). In urma cu o zi, incidenta COVID-19 in Bucuresti a fost 2,67. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, joi, de 2,67 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe data de 22 octombrie – 16,54 cazuri la mia de locuitori. In urma cu o…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, marti, de 3,04 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe data de 22 octombrie - 16,54 cazuri la mia de locuitori. In…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, miercuri, 5,03 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Este a 26-a zi in care rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade in Capitala, cea mai mare valoare fiind atinsa pe 22 octombrie – 16,54.In urma cu o…