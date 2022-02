Stiri pe aceeasi tema

- LISTA orașe și municipii cu incidența mai mare sau egala cu 3/1000 locuitoriNr.crt.JUDEȚLocalitatePopulațieCazuriIncidența1ILFOVORAS OTOPENI20696100448,512SIBIUMUNICIPIUL SIBIU169647743943,853CLUJMUNICIPIUL GHERLA2290088838,784ALBAMUNICIPIUL ALBA IULIA76271290538,095CLUJMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA3365381252637,226TIMISMUNICIPIUL…

- N. Dumitrescu Conform datelor prezentate prin intermediul Platformei naționale de informare cu privire la vaccinarea impotriva noului virus, in Prahova, vaccinarea cam bate pasul pe loc, de la o luna la alta numarul acelora care doresc sa se imunizeze ramanand la fel de redus. Iar asta se vede din statisticile…

- SCMU Craiova a debutat in 2022 in aceasta seara, pe teren propriu, in compania formației Medgidia, una dintre formațiile cu pretenții din campionat. Așa cum era de așteptat, jocul a fost unul extrem de complicat pentru fetele noastre, care au gasit resursele necesare sa se lupte de la egal la egal cu…

- Anul trecut, Editura Humanitas a lansat o antologie inedita, un volum aparut sub ingrijirea Andreei Rasuceanu, coordonatoarea colecției „Scriitori romani contemporani”. „Cartea orașelor” cuprinde 16 texte despre tot atatea orașe din Romania Mare: București, Sibiu, Cluj, Timișoara, Oradea, Chișinau,…

- SCM Ramnicu Valcea a invins-o dramatic pe CS Minaur Baia Mare, cu scorul de 33-32 (16-17), miercuri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii Florilor. Partida a fost una ritmata, cu foarte multe faze spectaculoase, precum și cu goluri din belșug. Minaur a facut o prima repriza mai buna…

- V. Stoica La finalul anului trecut, Guvernul Romaniei a adoptat o hotarare privind aprobarea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), inițiat de Ministerul Educației, program cu finanțare din PNRR in valoare de 543 milioane de euro. Prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului…

- ​Și în 2022 viteza medie a trenurilor românești va fi de sub 45 km/h, iar pe unele tronsoane viteza va crește, iar pe altele va scadea din cauza șantierelor sau a restricțiilor. Pe cele mai rapide porțiuni trenurile ating 140-160 km/h, dar ele reprezinta sub 5% din lungimea totala a rețelei…

- Chindia Târgoviste și Rapid București au oferit un meci incredibil vineri seara, la Ploiești. Dambovițenii au înscris doua goluri desi aveau doi jucatori eliminati. dar au fost egalați în minutul 89 (2-2): giuleștenii au înscris dintr-o poziție de ofsaid.Chindia a marcat…