- 7439 de cazuri noi de COVID au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, dintre care 1946 au fost raportate doar in București, fiind un nou record zilnic. Alte 213 decese au fost raportate, iar 1276 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. 29.400 de teste au fost prelucrate. La nivelul…

- Ieri, judetul nostru se afla dupa Constanta (466 de noi cazuri) si Ilfov (242 de noi cazuri). Pe primul loc era municipiul Bucuresti cu 1828 de noi infectii raportate in ultimele 24 de ore. In aceste conditii, sectiile de ATI de la Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" si Spitalul Modular…

- Rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 scade in toate judetele, potrivit raportarii oficiale a Grupului de Comunicare Strategica. Doua judete - Constanta si Ilfov - se mentin la peste 7 cazuri la 1000 de locuitori, in vreme ce trei judete - Golj, Olt si Harghita - au mai putin de 1,5 cazuri la…

- Marti, 1 decembrie, au fost depistate 4.272 de noi cazuri de COVID-19. Dintre acestea, 808 au fost in Bucuresti. In judetul Constanta se afla cea mai mare rata de infectare din tara – 7,84 in timp ce in judetul Ilfov rata de infectare a ajuns la 6,91 la mia de locuitori.

- 7753 de cazuri noi de Covid din 30.740 de teste au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore. 196 de decese au fost raportate, intre care unul la categoria 0-9 ani. Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.667. Dintre acestea, 1.204 sunt internate la ATI. In județul Constanța…

- Rata de infectare in județul Ilfov a ajuns la 7,89 cazuri la mia de locuitori, fața de ziua anterioara cand rata de infectare se situa la 6,78 cazuri. In schimb, Sibiul scade la 8,9 cazuri la mia de locui...

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost confirmate 73 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 25 in minus fața de situația anterioara, dupa ce s-au efectuat 500 de teste. Potrivit Instituției Prefectului, astazi dimineața, in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou”…

- Potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii Suceava, din cele 114 de unitați administrativ teritoriale din județ 27 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 25 au cate un caz in evoluție, 40 au sub cinci cazuri in evoluție, 11 au sub zece cazuri in evoluție iar 11 au peste zece cazuri…