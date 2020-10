Incidența cazurilor de Covid-19 în București a ajuns la 2,89 Direcția de Sanatate Publica București a anunțat, joi, ca incidența cazurilor de COVID-19 in Capitala, pe ultimele 14 zile, a ajuns la 2,89. Potrivit DSP, incidența cazurilor in Bucureși, calculata dupa metoda stabilita zilele trecute de Guvern este de 2,89. Datele folosite in stabilirea indicelui sunt 6.797 de cazuri confirmate in ultimele 14 zile in București și numarul total de cazuri in focare – 447. Aceasta cifra se scade din cea a nou pozitivaților in ultimele 14 zile. Cifrele se raporteaza la o populație a Bucureștiului de 2.196.979. La nivelul intregii țari, in ultimele 24 de ore, au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

