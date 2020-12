Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va incepe saptamana viitoare vaccinarea personalului medical impotriva COVID-19, in acest scop fiind amenajat un centru special in incinta unitatii medicale, a declarat miercuri, managerul institutiei, Andras Nagy Robert. Potrivit acestuia, in urmatoarele…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, aflat in subordinea CJ Covasna, a depus un proiect in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, prin care a solicitat finantare din fonduri europene pentru cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare generata de noul coronavirus,…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a scazut sub 3 la mia de locuitori in municipiul Sfantu Gheorghe, iar autoritatile iau in calcul relaxarea restrictiilor, a declarat joi primarul Antal Arpad. Potrivit acestuia, masurile de relaxare ar putea viza spatiile pentru practicarea sporturilor, dar si activitatea…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe considera ca reusita campaniei de vaccinare anti-COVID-19 va depinde in mare masura de informarea populatiei, apreciind, in acelasi timp, ca alte campanii de acest gen au fost un „fiasco”. „Campania de informare cu privire la vaccinarea…

- Aproximativ un sfert dintre angajatii Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe si-au exprimat dorinta de a se vaccina anti COVID, a anuntat miercuri conducerea institutiei. Potrivit managerul spitalului, Andras Nagy Robert, dintre cei aproximativ 1.000 de angajati, 258 si-au manifestat intentia…

- Rata de infectare cu COVID-19, in Sfantu Gheorghe, a scazut la 5,62 la mia de locuitori In municipiul Sfantu Gheorghe, rata de infectare cu coronavirus este in descreștere. Informația a fost facuta publica de primarul Antal Arpad, in cadrul unei videoconferințe de presa care a avut loc astazi. „In…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit rata de 3 la 1.000 de locuitori in municipiul Sfantu Gheorghe, iar autoritatile au dispus, luni, obligativitatea purtarii mastilor de protectie in toate spatiile publice inchise si deschise. De asemenea, toate unitatile de invatamant trec la scenariul rosu.…