Stiri pe aceeasi tema

- Incidența infectarilor cu noul coronavirus in Cluj-Napoca bate un nou record. Rata infectarilor in municipiu a trecut de 26, ajungand la 26,25. Numarul cazurilor active de boala, in Cluj-Napoca, a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incidența infectarilor cu noul coronavirus in Cluj-Napoca bate record dupa record! Rata infectarilor in municipiu se indreapta spre 25 la mie. A crescut incidența infectarilor și la nivel de județ... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La nivel național astazi s-a inregistrat un record negativ de la debutul pandemiei – 34.000 de cazuri COVID! Județul Cluj nu face excepție de la creșterea alarmanta a numarului de infectari.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat cele mai recente date privind incidența COVID, iar la Cluj-Napoca creșterea este una alarmanta, de la 17,83 la 19,03 la mie. Cea mai mare rata de incidența se... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat cele mai recent cifre privind rata de incidența, iar Cluj-Napoca a ajuns la 17,83 la mie. Acolo s-au inregistrat peste 6.000 cazuri COVID. Pe județ incidența a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incidența cazurilor de COVID-19 a urcat, vineri, la 2,39 la mie in Cluj-Napoca, dupa ce ieri era sub pragul de 2 la mie – 1,86. In județ sunt 1.291 de cazuri, iar incidența a urcat la 1,71 la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Situația e tot mai buna in Cluj-Napoca, unde continua sa scada numarul cazurilor active de COVID – in municipiu sunt 328 de bolnavi, iar rata infectarilor a coborat la 0,97 la mie. Incidența... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Continua sa scada numarul cazurilor active de COVID-19 in Cluj-Napoca. In municipiu sunt 711 bolnavi, iar rata infectarilor a coborat la 2,11 la mie. Rata de infectare in județ a coborat ieri sub... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!