Stiri pe aceeasi tema

- Targul de vechituri din Alba Iulia, unde cautatorii de chilipiruri se aduna duminica de duminica, ramane inchis chiar daca incidența cazurilor de COVID la mia de locuitori a scazut. Comitetul Local pentru Situații de Urgența nu mai are puterea de a decide asupra deschiderii sau inchiderii targului.…

- Orașul stațiune Predeal, alaturi de alte 14 localitați din județul Brașov, au ajuns la o incidența zero a cazurilor de coronavirus, informeaza Agerpres . In consecința, incepand cu 11 mai, in localitate se vor aplica pentru urmatoarele 14 zile masuri mai sanitare mai relaxate, potrivit unei hotarari…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a decis joi ridicarea restricțiilor stabilite anterior pentru comunele Ocoliș și Ponor, unde nu mai sunt cazuri COVID noi, raportate in ultimele 14 zile. Hotararea CJSU intra in vigoare de vineri, 7 mai, ora 00.00. HOTARAREA nr. 131 din 06.05.2021…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a decis joi impunerea de restrictii suplimentare in municipiul Cluj-Napoca, dupa ce incidenta cazurilor de Covid a depasit 7,5 la mia de locuitori.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis joi impunerea de restricții suplimentare in municipiul Cluj-Napoca, dupa ce incidența cazurilor de Covid a depașit 7,5 la mia de locuitori. Potrivit deciziei CJSU, noile restricții sunt in vigoare de vineri, potrivit mediafax.ro.…

- Rata de incidența cumulata a cazurilor de imbolnavire cu SARS–COV-2 la mia de locuitori din municipiul Aiud este din ce in ce mai mare. Daca acum o luna aveam 6 cazuri noi pe zi, in aceste zile numarul este de cateva ori mai mare. Doar astazi s-au imbolnavit 25 de pesoane, rata de incidența ajungand…

- Orașul Dej, dar și comuna Cuzdrioara, ambele din județul Cluj, au intrat in scenariul roșu, dupa ce rata de incidența a cazurilor de Covid a trecut de 3 la mia de locuitori, informeaza Mediafax. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a adoptat marți o hotarare prin care…