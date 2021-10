Incidența cazurilor COVID-19 în Capitală a trecut de 16,5 Incidența cazurilor COVID-19 in București a ajuns miercuri la 16,51, fața de 16,44 la mia de locuitori cu o zi in urma, arata datele publicate de Direcția de Sanatate Publica. Creșterea este una ușoara incepand de marți, dupa saptamani intregi de urcare accelerata a ratei de infectare. In urma cu o luna, in 20 septembrie, rata de infectare in Capitala era 2,57. De la finalul lunii septembrie, incidența cazurilor COVID-19 in Capitala a inceput sa creasca accelerat. De la 7,78 la 1 octombrie, rata de infectare a ajuns, in 15 octombrie, la 15,83. De marți, insa, se observa o creștere ușoara de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

