Incidența cazurilor COVID-19 în București a scăzut la 6,43 la mia de locuitori Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 6,87 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara, cand a avut 7,15 la mia de locuitori, informeaza, sambata, 19 decembrie 2020, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pe locurile urmatoare se situeaza Bucuresti, cu 6,43 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua precedenta, cand s-a inregistrat 6,57 la mia de locuitori, si judetul Constanta – cu 5,31 la mia de locuitori. O incidenta ridicata a cazurilor la mia de locuitori se mai inregistreaza in judetele Cluj- 4,67, Brasov- 4,6 si Timis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

