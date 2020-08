Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a inregistrat in ultimele 24 de ore un record de 1.732 de cazuri de COVID-19, urcand bilantul total al contagierilor de la izbucnirea pandemiei la 87.872, au informat vineri autoritatile locale citate de EFE.

- 6112 de cetațeni au revenit in Moldova in ultimele 24 de ore, cel mai mare flux de calatori fiind inregistrat la frontiera moldo - romana, aproape 3500 de cetațeni, și doar 1118 la frontiera cu Ucraina. Totodata, peste o mie de persoane au venit cu avionul.

- In ultimele 24 de ore, 3 592 de persoane au revenit in țara, dintre care 2 166 au fost inregistrate la la frontiera moldo-romana, 910 la frontiera cu Ucraina și 516 - treceri aeriene. Totodata, poliția de frontiera a depistat mai multe incalcari, o persoana fiind documentata pentru nerespectarea masurilor…

- CHIȘINAU, 6 iul – Sputnik. Bariera deformata, geamuri sparte ale modulului de control de frontiera, mașina avariata. Acesta este rezultatul unui incident care a avut loc in weekend la punctul de control Pervomaisk. Vinovatul a fost un locuitor al Transnistriei care dorea sa calatoreasca in Ucraina…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 10 812 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 4 714 traversari persoane, dintre care 2 173 treceri la frontiera moldo-romana, 773 treceri la frontiera cu Ucraina și 1 768 treceri…

- Astfel, in jurul orei 03.00, polițiștii au observat, pe direcția localitații Camarzana, jud. Satu Mare, mai multe persoane care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania, transportand colete voluminoase. Imediat, polițiștii impreuna cu cainele de patrulare – intervenție POF au acționat pentru…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 6 555 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 3 164 traversari persoane, dintre care 1 651 treceri la frontiera moldo-romana, 745 treceri la frontiera cu Ucraina și 768 treceri aeriene.…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 8 312 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 3 434 traversari persoane, dintre care 1 922 treceri la frontiera moldo-romana, 684 treceri la frontiera cu Ucraina și 828 treceri aeriene.…