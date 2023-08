Incident violent la Eforie: Salvamarii atacati de turisti revoltati (FOTO+VIDEO) Ieri, 15 august, un incident socant a avut loc ieri pe plaja din Eforie, unde salvamarii au fost atacati de un grup de turisti furiosi, nemultumiti de interdictia de a intra in apa.Situatia a escaladat rapid, iar salvamarii au fost nevoiti sa apeleze la fortele de ordine pentru a restabili ordinea.Conform informatiilor, motivul pentru care salvamarii nu permiteau accesul in apa era ridicarea steagului rosu, care semnala un pericol iminent de inec.Cu toate acestea, un grup de turisti s au manifes ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

