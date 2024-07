Incident violent în Timișoara: Polițiștii au intervenit cu focuri de armă pentru a opri un conflict între două familii De la ce a pornit totul Conflictul a avut ca punct de pornire o investigație a poliției privind agresarea fizica a doi minori de catre doi barbați. Cei doi suspecți au fost invitați la sediul poliției pentru a da declarații. In timpul audierilor, mai mulți membri ai familiilor minorilor agresați au sosit la sediul poliției, fapt ce a declanșat o tensiune suplimentara."In jurul orei 23:45, in timp ce polițiștii din Jimbolia efectuau verificari asupra unei sesizari primite prin serviciul 112 privind agresarea fizica a doi minori, cei doi barbați acuzați au fost invitați la secție pentru investigații.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Jimbolia au fost nevoiți sa traga focuri de arma pentru aplanarea unui conflict stradal aparut intre doua familii. Totul a pornit de la o ancheta a politiei privind agresarea fizica a doi minori de catre doi barbati, acestia din urma fiind invitati la audieri, moment in care la sediul…

- La data de 13 iulie a.c, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 6 Poliție au dispus reținerea a doi tineri, de 21 de ani, din comuna Florești, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. In fapt, la data de…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov anunta ca a deschis dosar de cercetare penala in urma incidentelor care au avut loc in orasul Sacele. Acolo, un barbat care a atacat cu toporul un jandarm a fost impuscat de un politist si a murit la spital, informeaza News.ro. Angajatii Ministerului Afacerilor…

- Un incident mai putin obisnuit a avut loc la o sectie de votare din comuna Cerat, Dolj, unde un agent de politie a intervenit pentru mentinerea ordinii publice. Potrivit reprezentantilor IPJ Dolj, agentul a fost nevoit sa foloseasca sprayul iritant lacrimogen, dupa care a fost muscat de mana de concubina…

- Cercetarile continua cu privire la scandalul monstru iscat, intre mai multe persoane, in satul Balteni, in data de 28 aprilie. Dupa efectuarea de noi verificari de catre polițiști, alte patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Astazi, cei patru barbați vor fi prezentați Parchetului de pe langa…

- Un incident a avut loc, vineri seara, la evenimentul de lansare a candidatilor PNL Ploiesti la alegerile locale din data de 9 iunie, politistii deschizand un dosar penal pentru lipsire de libertate in cazul unor jurnalisti care au vrut sa participe la acesta, insa nu au fost lasati, iar agentii de paza…

- Pe 19 aprilie, politistii Postului de Politie Giroc au fost sesizati de catre administratorul unei societati comerciale din Giroc cu privire la faptul ca in urma inventarului efectuat in luna martie ar fi sesizat o diferenta de aproximativ 30.000 de lei in gestiune intre produsele vandute si sumele…