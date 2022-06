Incident violent în parcarea de la Drăgaică Un copil de 14 ani a ajuns la spital dupa ce a fost agresat de parinții unui adolescent din Buzau. Cei doi soți au incercat sa il bage cu forța in mașina lor pe copilul de 14 ani, pe care l-au acuzat ca le-a amenințat fiul. Incidentul violent a avut loc in prima seara a … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

- "Dragaica", cel mai vechi targ din Romania, atestat documentar din a doua jumatate a secolului al XVIII-lea, s-a redeschis joi dupa-amiaza, in municipiul Buzau, dupa o intrerupere de doi ani cauzata de pandemie.

- Un parașutist militar a murit la antrenament, transmite Digi24. Incidentul s-a petrecut, miercuri, in Buzau. Potrivit primelor informații, parașuta militarului nu nu ar fi funcționat. Ministerul Apararii Naționale este așteptat sa ofere detalii in acest caz. Raluca Dan The post Un parașutist militar…

- O acțiune de amploare, care s-a soldat cu reținerea a cel puțin doi barbați, a avut loc, in urma cu puțin timp, in parcarea magazinului Penny din zona garii Buzau. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, subcomisarul Ane-Mari Vrapciu, acțiunea este organizata de o structura care nu se afla in…

- O tanara de 18 ani, din Sapoca, a ajuns in stare grava la spital dupa un accident rutier cumplit produs azi-noapte pe DK 203K, la Potoceni. Evenimentul rutier s-a produs aproape de miezul nopții. Polițiștii au stabilit ca autoturismul condus pe direcția Buzau catre Sapoca de catre un tanar de 18 ani,…

- Trafic ingreunat pe Bulevardul Industriei din municipiul Buzau, din cauza ploilor din ultimele ore. Apa baltește pe carosabil, iar șoferii care trec prin zona sunt un car de nervi. Curios este ca inundația nu s-a produs pe tronsonul dintre Dragaica și rondul Alascom, acolo unde apareau frecvent astfel…

- Dupa mai putin de 24 de ore de la decernarea premiului Oscar pentru cel mai bun actor, Academia Americana de Film a demarat o analiza oficiala in cazul lui Will Smith pentru palma data in timpul ceremoniei lui Chris Rock, dupa gluma acestuia la adresa sotiei sale care sufera de alopecie, relateaza…

- Au fost momente de speriat, pe circuit. Mick Schumacher, fiul multiplului campion Michael Schumacher, a fost implicat intr-un accident terifiant, sambata, in calificarile Marelui Premiu al Arabiei Saudite. Mașina pilotata de Mick Schumacher (23 de ani) a lovit puternic un parapet. Incidentul a fost…

- Veste buna pentru zeci de mii de buzoieni si nu numai pentru ei. Dupa doi ani de pauza, in care nu s-a putut tine din cauza pandemiei de Covid-19, targul Dragaica va fi organizat, din nou, la Buzau, in luna iunie a acestui an.