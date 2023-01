Incident violent în Călărași: o femeie a agresat doi polițiști, lovindu-i cu palma și cu piciorul O femeie a lovit cu palma și cu piciorul doi polițiști și autospeciala de Poliție in timpul unui scandal izbucnit intr-un sat din județul Calarași, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Incident violent in Calarași: o femeie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEin Calarași: o

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști și jandarmii din Dolj l-au prins, luni, pe un camp din extravilanul comunei Calarași, pe tanarul de 25 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de omor calificat in ziua de Craciun, potrivit IPJ Dolj. El este condus la sediul poliției, pentru cercetari. Fii la curent cu cele mai…

- O femeie in varsta de 78 de ani, care a plecat in cursul zilei de duminica de la Caminul de batrani din localitatea Haghig si nu a mai revenit, este cautata de politisti, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, femeia are circa 1,65 metri inaltime, par alb, ochi…

- O femeie de 35 de ani din municipiul Satu Mare a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit, ea fiind cautata de politisti, informeaza vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Militanti sarbi din nordul Kosovo au atacat marti functionari electorali si ofiteri de politie intr-o zona a teritoriului kosovar populata majoritar de sarbi, informeaza dpa, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O minora de 9 ani a fost violata, in repetate randuri, de concubinul mamei sale si de un prieten al acestuia, iar la unele dintre scene a asistat chiar mama ei. Atat femeia cat si cei doi barbati au fost arestati preventiv. Dosarul a pornit dupa ce femeia si-a reclamat concubinul la Politie, sustinand…

- Un barbat de 64 de ani, cunoscut cu probleme medicale, ar fi agresat, pe fondul unei stari conflictuale anterioare, doi barbați, de 69 de ani, respectiv de 50 de ani, in timp ce se aflau intr-un bar, anunța Poliția Argeș, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat din municipiul Calarasi, care si-a folosit la cersit copiii cu varste cuprinse intre unu si cinci ani, a fost retinut de politisti, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- O femeie din Massachusetts, Statele Unite, este acuzata ca a folosit un roi de albine drept arma periculoasa, potrivit unui serif de comitat, dupa ce ar fi eliberat un roi inspre reprezentantii autoritatilor care incercau sa puna in aplicare, saptamana trecuta, un aviz de evacuare, informeaza joi…