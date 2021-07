Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter aparținand Armatei americane a aterizat forțat joi in nordul Capitalei, in sensul giratoriu din Piața Charles de Gaulle, unde a doborat doi stalpi de iluminat. Elicopter Black Hawk – aterizare de urgența in Piața Charles de Gaulle din București—Video primit de la cititori.Posted by HotNews.ro…

- Imagini fara precedent cu puțin timp in urma, in Piața Charles de Gaulle, acolo unde un elicopter militar american a fost nevoit sa aterizeze de urgența in urma unui incident. Potrivit primelor informații, elicopterul a suferit o defecțiune, iar pilotul a fost nevoit sa forțeze aterizarea, dupa ce aeronava…

- Un elicopter aparținand Armatei americane a trebuit sa aterizeze forțat in nordul Bucureștiului, in Piața Charles de Gaulle, chiar pe șosea, unde a doborat stalpi de iluminat. Elicopterul de tip Black Hawk participa la pregatirile pentru Ziua Aviației, care va avea loc pe 20 iulie. Acesta poate fi vazut…

- Un elicopter al Armatei americane a aterizat fortat in Bucuresti, in Piata Charles de Gaulle, chiar pe sosea, unde a doborat mai multi stalpi de iluminat. Elicopterul de tip Black Hawk participa la pregatirile pentru Ziua Aviatiei, care va avea loc pe 20 iulie.Acesta poate fi vazut in imagini cum, dintr…

- Un elicopter UH-60 Black Hawk al US Army a aterizat de urgenta in Piata Charles de Gaulle dupa ce a doborat si cativa stalpi. Incidentul a avut loc in timp ce aparatul survola Bulevardul Aviatorilor.

- FOTO VIDEO| PANICA in București: Un elicopter Black Hawk american a aterizat fortat in piata Charles de Gaulle A fost haos astazi in București. Un elicopter aparținand Armatei americane a trebuit sa aterizeze forțat in nordul Capitalei, in Piața Charles de Gaulle, chiar pe șosea, unde a doborat stalpi…

- Un elicopter militar a aterizat forțat, joi, in Piața Charles de Gaulle din București, informeaza Antena 3. In prezent traficul este restricționat. Elicopterul militar apartine Statelor Unite ale Americii ar fi suferit o defectiune tehnica si a lovit doi stalpi de iluminat public in zona Charles de…

- In urma cu doar cateva momente un elicopter militar a aterziat pe șosea, in Piața Charles de Gaulle din București! Polițiștii au fost nevoiți sa opreasca traficul pentru ca acesta sa poata sa ajunga la sol. Aparatul a daramtat și doi stalpi de iluminat public.