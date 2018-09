Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a decedat si 37 au fost ranite, intr-o busculada creata la intrarea pe stadion, inaintea meciului Madagascar - Senegal, din preliminariile Cupei Africii pe natiuni, informeaza AFP, scrie News.ro.Partida s-a disputat, scorul fiind 2-2.

- Doi oameni au murit si alte 37 de persoane au fost ranite la un festival stradal din sudul Filipinelor, de o bomba de casa ascunsa sub o motocicleta, au declarat oficialii de securitate, acestea fiind ultimele tulburari dintr-o regiune predispusa militantismului, relaetaza Reuters.

- O femeie a murit și alte patru persoane au fost ranite, intr-un accident care s-a produs, duminica, pe DN 2, la ieșirea din Oreavu spre Buzau, la fața locului intervenind mai multe autospeciale pentru a acorda primul ajutor victimelor.Potrivit Poliției Buzau, in accidentul de pe DN2 au fost…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, marti dimineata, in localitatatea Moacsa, din judetul Covasna, in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si un autotren, traficul in zona fiind blocat.

- Accident teribil în regiunea Jitomir din Ucraina. Zece oameni si-au pierdut viata, iar alti zece sunt raniti dupa ce microbuzul în care se aflau, de pe cursa Kiev - Rivne, a intrat în plin într-un camion, scrie unian.net. La fata locului au intervenit echipele de…

- Sapte persoane, intre care doi copii, au fost ranite, vineri, in urma unui accident in care au fost implicate trei autoturisme, pe Drumul National 1, la iesirea din Predeal, judetul Brasov. Traficul rutier este oprit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident mortal pe DN 76, la ieșirea din Beiuș spre Ștei. Patru persoane au decedat in urma unui tragic accident rutier. Accident mortal pe Drumul National 76. Patru persoane au murit dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant de la marginea drumului. Patru persoane au murit dupa ce…

- Patru persoane au murit, duminica dimineața, intr-un accident care s-a produs pe DN 76, la ieșirea din municipiul Beiuș spre localitatea Ștei, in județul Bihor. Cele patru victime erau in același autoturism, transmite corespondentul Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al Poliției Bihor,…