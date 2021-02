Incident tragic în Sinaia. Un copil a căzut din telescaun Un incident tragic a avut loc, vineri, in Sinaia. Un copil in varsta de șase ani a cazut din telescaun. Copilul a fost preluat de un elicopter SMURD și a fost dus la Targu Mureș. Minorul era insoțit de parinți. Acesta ar fi cazut din telescaun de la aproximativ 4 metri inalțime. Incidentul a avut loc in zona Valea Soarelui. The post Incident tragic in Sinaia. Un copil a cazut din telescaun appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

