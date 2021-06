Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor roman a murit si alti patru sunt raniti in urma prabusirii unei scoli aflate in constructie in orasul belgian Anvers (Antwerp). Pe santier munceau mai multi cetateni romani, portughezi si ucraineni. Bilantul indica 4 morti si 12 raniti. Cauzele prabusirii nu sunt cunoscute. O cladire noua…

- Un roman a murit, iar alti cinci conationali au fost grav raniti in Belgia, cand o scoala aflata in constructie s-a prabusit. Barbatii erau muncitori pe santier, iar cei raniti sunt acum in stare grava la un spital din Anvers. In total doi oameni au murit, noua sunt raniti, iar alti trei au fost dati…

- Bilantul accidentului din Belgia, unde s-a prabusit cladirea unei scoli in constructie, numara trei victime, printre care si un roman, iar alte doua persoane sunt date disparute, informeaza publicatia RTL.be . A treia victima a fost extrasa sambata dimineata de pompieri dintre daramaturile scolii in…

