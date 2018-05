Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant in Capitala. Un control RATB a fost injunghiat dupa ce a gasit un barbat care circula fara bilet. Controlorul a fost injunghiat chiar in stația de tramvai de catre un amic de-al barbatului care circula ilegal.

- Infractiune plina de mister in Chisinau! Unul sau un grup de hoti au spart in noaptea zilei de 16 spre 17 aprilie curent o Toyota Prius in sectorul Rascani al capitalei. Chiar daca in automobilul cu sistem de semnalizare din uzina se aflau bani si acte, persoanele neidentificate nu s-au atins de acestea…

- Un incident a avut loc, marti, in Sectorul 3, fiind implicati doi conducatori auto. Unul dintre ei l-a injunghiat pe celalalt si a diparut. Victima a fost transportata la spital, iar politistii au identificat agresorul care a fost dus la audieri la sectia 7 Politie.

- Un barbat a ajuns la spital, sambata, dupa ce a fost taiat la o mana cu un cater de catre un alt barbat cu care se certase intr-un autobuz al liniei 178 din Capitala, incidentul avand loc la coborarea din mijlocul de transport, in statie. Agresorul si un alt barbat implicat si el in scandal sunt cautati…

- Politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza miercuri 12 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetul Constanta, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul consultantei si al lucrarilor…

- Incident neplacut pentru o familie din Capitala. Un barbat a fost transportat de urgenta la spital, dupa ce a fost injunghiat de sotie.Sotii s-au luat la cearta, deoarece barbatul s-a intors acasa in stare de ebrietate.

- O femeie a fost lovita de tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, vineri dimineata, anunta ISU Bucuresti - Ilfov. Femeia, prinsa sub vehicul, a fost scoasa decedata de echipele de interventie.