Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de doi ani din judetul Iasi a ajuns la spital, luni, dupa ce a cazut de la etajul al doilea al blocului, in timp ce mama copilei intindea rufele la uscat in balcon, anunța news.ro. Incidentul s-a petrecut in comuna ieseana Rediu. In momentul in care echipajul medical a ajuns acolo,…

- La mai putin de o saptamana de la cazul gemenilor decedati dupa ce au cazut de la etajul zece , o fetita de doi ani din Rediu Tatar, judetul Iasi, a cazut de la etajul doi, in timp ce mama ei intindea rufele la uscat in balcon, informeaza publicatia locala Ziarul de Iasi . Fetita a cazut in gol dupa…

- Fetita s-a sprijinit de plasa de țanțari de la geamul deschis al balconului."La sosirea echipajului medical, fetita era conștienta. Prin cadere accidentala, copilul a suferit un traumatism cranio-cerebral, cu hematom frontal, o contuzie toraco abdominala dreapta puternica, contuzie cot drept si contuzie…

- O fetița de 2 anișori a fost transportata la spital in stare grava dupa ce a cazut de la etajul 2 unui bloc. Incidentul a avut loc, vineri seara, in jurul orei 18:00, in sectorul Buiucani al Capitalei.

- Scene de groaza in UK! O copila de doar trei anișori a fost batuta de catre partenerul mamei sale pana cand a murit. Cu multiple rani grave, Kaylee-Jayde Priest s-a luptat preț de cateva ore sa supraviețuiasca, insa corpul nu a putut suporta marele impact și a cedat. Mama fetiței, Nicola Priest, in…

- Un incident teribil a avut loc la Bacau. Un copil in varsta de un an și opt luni a cazut de la etajul doi al blocului, apoi mama lui s-a aruncat dupa el pentru a-l salva. Ajutoarele au ajuns cu o ambulanța din județul Vaslui și le-au acordat primul ajutor la fața locului, apoi victimele au fost transportate…

- Avocata de 26 de ani era insarcinata, arata analizele, iar potrivit unor surse din ancheta, Monica Cioata, ar fi știut ca urma sa devina mama. Mai mult, autopsia a mai adus și alte lamuriri.In urma analizelor nu a fost gasit gram de alcool in salngele tinerei. la inceputul anchetei a fost luata ion…

- Caz cutremurator in orasul Samara din Rusia. O fetita de trei ani a murit, dupa ce a cazut in gol de la etajul sase al unui bloc de locuit. Mama acesteia, fiind in stare de ebrietate, a atarnat-o de balcon "in scop educational".