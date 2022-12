Incident suspect: un cadou din Ucraina a explodat la sediul poliției poloneze Un cadou primit de un comandant al Poliției poloneze in timpul unei vizite in Ucraina a explodat. Incidentul a avut loc la sediul Poliției din Varșovia, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Incident suspect: un cadou din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Incident: undin…

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, afirma ca a fost lansata „o campanie de teroare și intimidare impotriva ambasadelor și consulatelor ucrainene”: „Astazi s-au adaugat Ambasada noastra in Romania și Ambasada Ucrainei in Danemarca”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un depozit de carburant a explodat miercuri intr-o regiune din sudul Rusiei, la circa 200 km de granita cu Ucraina, in urma unui presupus atac cu drona, fara a face victime, au anuntat autoritatile locale, transmite AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ucraina a cerut marti seara tarilor membre NATO sa convoace un summit "imediat" in urma unor informatii neconfirmate, conform carora rachete rusesti au lovit Polonia, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Legea privind asistența acordata refugiaților din Ucraina o sa fie actualizata in Polonia. Se vor face modificari pentru adaptarea legii la realitațile moderne, transmit autoritațile de la Varșovia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Ucraina de astazi include teritorii luate cu forța de la Polonia, in timp ce la Varșovia este vie ideea refacerii unui mare stat "de la o mare la alta". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mai multe ONG-uri au organizat sambata un referendum fictiv privind "anexarea" ambasadei Rusiei la Varsovia pentru a protesta cu umor impotriva actiunilor acestei tari in Ucraina, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un bombardament ucrainean in regiunea Belgorod, in Rusia, situata la frontiera cu Ucraina, a aruncat in aer un depozit de munitie, potrivit guvernatorului regiunii ruse Viaceslav Gladkov, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cautarile pe Google pentru „cum sa-ți rupi o mana acasa” au crescut semnificativ in Rusia, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțiala pentru razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…