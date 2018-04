Stiri pe aceeasi tema

- Un incident șocant s-a petrecut la Borșa, acolo unde fostul deputat UNPR, Nuțu Fonta, l-a lovit cu pumnul pe un om de afaceri din localitate. Ca urmare a loviturii, acesta s-a dezechilibrat și a cazut pe scari. Ulterior, barbatul a ajuns la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Citește…

- Un numar de 22 de vagoane ale unui tren aglomerat din India s-au desprins de locomotiva si s-au deplasat 12 kilometri in sens invers inainte de a fi oprite, a indicat duminica Ministerului Cailor Ferate, citat de AFP. „S-ar fi putut intampla ceva ingrozitor, dar acest lucru a fost impiedicat…

- India le-a cerut companiilor globale sa depuna oferte pentru 110 avioane de lupta, cea mai mare comanda de acest fel din lume, potrivit Bloomberg. Fortele Aeriene din India cauta sa cumpere aeronave de lupta de un loc si de doua locuri, solicitand ca productia acestora sa se desfasoare pe…

- Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron, iși incheie astazi, 12 martie, vizita oficiala de 4 zile in India. Au fost 4 zile pline de evenimente, iar Prima Doamna a Franței și-a etalat cateva dintre ținutele cool din garderoba ei de designer. Fotografie realizata la sosirea pe…

- In jurul orei 21.30, un barbat recalcitrant a patruns in interiorul Maternitatea „Cuza Voda", din Iasi si a incercat sa forteze accesul intr-o zona a spitalului, aflata in carantina. Agentul de paza a intervenit prompt pentru a-l impiedica pe barbat sa intre in zona interzisa publicului, moment in…