Tanarul este umilit, pus in genunchi si obligat sa le sarute agresoarelor pantofii. E OFICIAL: Otopeni, Mogoșoaia, Corbeanca, Dobroești, Magurele și Popești-Leordeni intra in carantina La un moment dat, una dintre fete il lovește cu un cuțit in umar, iar acesta se prabușește de durere. Daniel Tudorache se suspenda din PSD. Iata reacția partidului In urma imaginilor aparute in spațiul public, polițiștii s-au autosezizat și au deschis un dosar penal. „Colegii mei din cadrul Poliției Oraș Magurele au identificat persoana vatamata, și aici vorbim despre un minor in varsta de 13 ani. De asemenea,…