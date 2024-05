Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. Un barbat a fost „aspirat” de motorul unui avion al companiei KLM, care se pregatea sa decoleze spre Billund, Danemarca, potrivit SkyNews și BBC, preluate de News.ro.

- Tragicul incident a avut loc, miercuri, in timp ce un avion operat de compania KLM se pregatea sa decoleze de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam spre Billund, in Danemarca, informeaza BBC, The Guardian și SkyNews, citate de News.ro. O persoana aflata pe platforma din afara terminalului aglomerat…

- O persoana a murit dupa ce a cazut in motorul in flacari al unui avion pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, a anunțat miercuri compania aeriana olandeza KLM, anunța La Repubblica. Poliția militara olandeza, Marechaussee, a precizat intr-un tweet ca desfașoara o ancheta cu privire la acest incident.…

- O persoana a murit dupa ce a ajuns in motorul unui avion in functiune pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, a anuntat miercuri compania aeriana olandeza KLM, relateaza SkyNews si BBC, citate de news.ro.

- O persoana a fost aspirata de motorul rotativ al unui avion de pasageri. Drama a avut loc pe aeroportul Schiphol, langa Amsterdam, miercuri dupa-amiaza, relateaza poliția olandeza. „Azi a avut loc un incident oribil in care o persoana a fost descoperita intr-un motor de avion”, a declarat un purtator…

- Alerta cu bomba intr-un avion pe cursa Londra – Chișinau. 220 de oameni erau la bord. S-a cerut aterizarea de urgența la Iași La bordul unui avion al companiei Wizzair, pe ruta Londra Chișinau, a fost semnalata prezența unei bombe. Comandatul aeronavei a cerut aterizarea de urgența pe aeroportul din…

- Panica in noaptea trecuta pentru pasagerii unui zbor care a plecat dintr-un oraș din Polonia spre Hurghada, in Egipt. Planul rosu de interventie a fost activat dupa o amenintare cu bomba prin telefon, care s-a dovedit in cele din urma falsa. Aeronava care venea de la Wroclaw a aterizat de urgenta la…