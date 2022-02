Incident șocant! Medic înjunghiat de un student la medicină, la Cluj O situație șocanta a ajuns in atenția oamenilor legii clujeni. E vorba, din primele informații, despre un conflict in care ar fi fost implicați doi cetațeni straini. Un tanar medic, in varsta de 31 de ani, a ajuns la randul sau pacient, avand nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui episod violent caruia i-a cazut […] The post Incident șocant! Medic injunghiat de un student la medicina, la Cluj first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

