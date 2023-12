Incident șocant lângă Capitală. Un bărbat și fiul său au ajuns la spital, după ce soacra acestuia i-ar fi otrăvit cu mercur Un barbat din Ilfov și fiul sau au ajuns de urgența la spital dupa ce soacra acestuia i-ar fi otravit cu mercur. Femeia de 83 de ani ar fi vrut sa se razbune. Un barbat in varsta de 48 de ani din Bragadiru, judetul Ilfov, a alertat autoritatile si le-a spus politistilor ca, la cina, […] The post Incident șocant langa Capitala. Un barbat și fiul sau au ajuns la spital, dupa ce soacra acestuia i-ar fi otravit cu mercur appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Un barbat in varsta de 48 de ani din Bragadiru, judetul Ilfov, a sunat la 112 si a reclamat ca soacra sa i-a pus in mancare o substanta care cel mai probabil este mercur. Barbatul si fiul sau in varsta de 18 ani au fost dusi la spital. Fata de soacra a fost emis ordin de restrictie.

