Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din orașul Popești Leordeni și-a injunghiat fiica de 11 ani, miercuri dimineața, dupa care a incercat sa se sinucida. Inspectoratul de Poliție al județului Ilfov a fost sesizat de catre un barbat ca intr-un imobil din orașul Popești Leordeni, soția sa a incercat sa se sinucida și a lovit cu…

- Amandoua au fost transportate la Spitalul Bagdasar din Capitala. Fetița are multe rani, dar starea ei este stabila. Insa, potrivit primelor informații, viața mamei este in pericol din cauza faptului ca are multiple plagi la nivelul toracelui și abdomenului. Deocamdata nu se cunoaște motivul pentru care…

- O femeie și-a injunghiat fetița de 11 ani, miercuri dimineața, iar apoi a incercat sa se sinucida. Tragedia s-a produs in localitatea ilfoveana Popești-Leordeni, informeaza Digi24 . Fetița era acasa cu ambii parinți. Mama a atacat-o cu un cuțit, iar tatal a intervenit. Copilul a fost dus la un spital…

- O femeie in varsta de 40 de ani și-a injunghiat fetița cu un cutit, apoi a vrut sa-și puna capat zilelor. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, in Popești-Leordeni, anunta Realitatea PLUS. Fetița a fost transportata la spitalul "Bagdasar Arseni", din Capitala, in stare stabila, de tatal…

- O femeie in varsta de 40 de ani și-a agresat fizic fetița in varsta de 11 ani, dupa care s-a injunghiat cu un cuțit. Fetița a fost transportata la spitalul "Bagdasar Arseni", din Capitala, in stare stabila, de tatal sau, iar un echipaj medical efectueaza manevre de resuscitare pentru femeie. Potrivit…

- Un jandarm a ajuns, joi, la spital, dupa ce a a fost injunghiat de un barbat care amenința ca se arunca de la etajul unui bloc. Jandarmul a intervenit intr-un bloc de pe bulevardul Dorobanților, din Braila, unde un barbat, in varsta de 53 de ani, amenința ca se arunca de la etajul 4. Intr-un […] The…

- TIR-ul ATI de la Spitalul “Victor Babeș” din Capitala, unde trei pacienți au murit, luni seara, dupa ce ventilatoarele s-au blocat și au ramas fara oxigen, a fost anterior la Ploiești. Medicii de acolo spun ca au avut ”tot timpul” probleme cu TIR-ul ATI, iar cateva saptamani acesta a fost nefunctional,…

- Un polițist de la Secția 9 din Capitala a fost atacat cu un cuțit și ranit de un barbat, chiar in fața sediului Poliției. Incidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, cand un barbat de 28 de ani, din județul Ilfov, a intrat in curtea Secției 9 Poliție. El l-a atacat cu […] The post Polițist,…