Stiri pe aceeasi tema

- Un pedagog de la Colegiul Tehnic „Traian Vuia" din Oradea a ajuns la spital, luni dimineata, dupa ce a fost injunghiat de o eleva, cercetata acum pentru tentativa la omor. Incidentul s-a produs chiar in biroul unei directoare, de fata cu acesta si mama fetei.

- O eleva in varsta de 16 ani s-a dus la școala și a injunghiat in spate un profesor de la Colegiul Tehnic ”Traian Vuia” din... The post O eleva de 16 ani și-a injunghiat profesorul cu un cuțit. Incidentul a avut loc intr-un liceu din Oradea appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Incidentul a avut loc luni dimineața, 27 noiembrie, la Colegiul Tehnic Traian Vuia din Oradea. Victima, un pedadog, de la internatul liceului, a fost injunghiata in spate cu un cuțit de taiat porcul și dus de urgența la spital, potrivit site-ului local Bihon.„Din primele investigații, a reieșit ca,…

- Caz incredibil la Oradea, unde o eleva de 16 ani si-a injunghiat profesorul in spate, cu un cutit cu o lama de mari dimensiuni. Se pare ca a fost un gest venit din razbunare, dupa ce dascalul a prins-o pe fata, azi-noapte, cu un baiat in internat. S-a intamplat la Colegiul Tehnic ”Traian Vuia”, din…

- Profesor injunghiat in spate de o eleva de 16 ani cu un cuțit de taiat porcul S-a intamplat aseara, intr-o localitate din țara, dar cazul tinde sa reprezinte un semnal de alarma. O eleva de doar 16 ani s-a dus la școala și a injunghiat in spate un profesor de la Colegiul Tehnic ”Traian Vuia” din Bihor.…

- Un copil in varsta de 10 ani a fost gasit legat de maini si de picioare, intr-o locuinta din orasul constantean Harsova, iar matusa lui, cea care ar fi facut aceasta fapta, si mama lui, care ar fi recomandat aceasta solutie, au fost retinute pentru 24 de ore, relateaza News.ro. Reprezentantii Inspectoratului…

- O femeie in varsta de 45 de ani a murit, vineri, dupa ce o cruce dintr-un cimitir din municipiul Cluj Napoca s-a desprins si a cazut peste ea. Echipajele medicale trimise de urgenta la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Incidentul a avut loc vineri dupa amiaza, in cimitirul…