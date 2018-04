Incident şocant la metrou! O femeie a fost atacată Incident șocant la metrou. O tanara a fost atacata dintr-un motiv halucinant , intr-o stație de metrou din Londra.(CITEȘTE ȘI:INCIDENT LA BORDUL UNUI AVION BLUE AIR! CE A INCERCAT SA FACA UN BULGAR IN TIMPUL ZBORULUI) O femeie, in varsta de 24 de ani, a fost victima unei agresiuni. Incidentul șocant s-a petrecut la metroul […] The post Incident socant la metrou! O femeie a fost atacata appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

- O tanara in varsta de 24 de ani a fost atacata in timp ce voia sa urce in metrou, sambata, la Londra, pentru ca vorbea spaniola. Incidentul s-a petrecut pe Linia Centrala, la ora 03:45. Tanara femeie a suferit mai multe rani la cap, dupa ce doua persoane au prins-o de par și au tarat-o pe peron, arata…

- O femeie a fost atacata la metroul din Londra pe motiv ca vorbea in limba spaniola. Tanara de 24 de ani a fost lovita in zona capului, dupa ce doua persoane au tras-o de par și au tarat-o astfelp pe peron. Victima a suferit taieturi pe fața și scalp. “Victima…

