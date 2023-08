Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex informeaza ca astazi, 08.08.2023, in jurul orei 11:20, in stația de metrou Piața Unirii 2, pe linia 2, direcția Berceni, un calator a patruns in calea de rulare, imobilizandu-se de șina cu un dispozitiv metalic de prindere (catușe).Acesta a blocat calea pe directia Berceni-Pipera și a transmis…

- Metrorex informeaza ca astazi, 08.08.2023, in jurul orei 11:20, in stația de metrou Piața Unirii 2, pe linia 2, direcția Berceni, un calator a patruns in calea de rulare, imobilizandu-se de șina cu un dispozitiv metalic de prindere (catușe).Personalul Metrorex a luat masuri imediate de intrerupere a…

