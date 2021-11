Incident șocant într-un magazin din București: Un paznic a murit după ce a prins un hoț Un paznic din București a murit joi seara, in timpul serviciului. Incidentul a avut loc in aceasta seara, in incinta unui hipermarket din Sectorul 2, zona Colentina, acolo unde un individ a incercat sa fure mai multe produse. Potrivit Antena 3, agentul de paza, insoțit de un coleg, a sesizat ca un barbat are un comportament dubios in magazin si s-a dus spre el. Cand si-a dat seama ca a fost descoperit, suspectul a luat repede cateva produse de pe raft si a luat-o la fuga. Cei doi agenti de paza au alergat dupa barbat, au recuperat bunurile furate, dupa care au revenit la magazin.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

