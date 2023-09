Incident șocant într-o piață din Deva. Un tânăr a încercat să smulgă un copil din brațele mamei sale Un tanar a vrut sa smulga un copil din bratele mamei sale, in piata Arras din Deva. Din fericire, oamenii aflati in zona l-au prins si l-au imobilizat pana la sosirea unui echipaj de Politie. Politistii din Hunedoara au deschis dosar penal, dupa ce un tanar a incercat sa smulga un copil din bratele mamei […] The post Incident șocant intr-o piața din Deva. Un tanar a incercat sa smulga un copil din brațele mamei sale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Politistii din Hunedoara au deschis dosar penal, dupa ce un tanar a incercat sa smulga un copil din bratele mamei sale, in zona unei piete din Deva. Barbatul a fost prins de trecatori, pana la sosirea echipajelor de politie si a fost internat intr-o sectie de Psihiatrie, transmite News.ro.

