Incident șocant în Ploiești. O fată de 12 ani, la un pas să fie răpită de un bărbat de 77 de ani Incident șocant in centrul orașului Ploiești. O fetița a fost la un pas sa fie rapita de un batran de 77 de ani. Totul s-a intamplat miercuri dupa-amiaza, pe o alee de promenada din zona centrala a orașului Ploiești, care de altfel este intens circulata. Martorii povestesc ca barbatul de 77 de ani ar fi intrat […] The post Incident șocant in Ploiești. O fata de 12 ani, la un pas sa fie rapita de un barbat de 77 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O locomotiva a CFR Calatori a lovit locomotiva unui operator feroviar privat, care a deraiat, miercuri, in statia Rosiori Nord. Din fericire, nu sunt persoane ranite, iar circulatia trenurilor in zona nu a fost afectata. Potrivit CFR Calatori, ”la manevra de regarare efectuata de o locomotiva izolata…

- Un baiețel din Botoșani a ajuns la Urgențe dupa ce a fost ințepat de zeci de albine. Incidentul a avut loc in weekend, in municipiul Botoșani. Copilul de trei ani se afla in vizita la bunici, care au mai mulți stupi de albine. Acesta se juca in curtea casei, cand fost atacat de albine, relateaza […]…

- Un elev din Timiș, care sustinea miercuri examenul de matematica la Evaluarea Nationala, a fost luat de ambulanta si dus la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara, dupa ce i s-a facut rau din cauza stresului. Elevul care a fost preluat de ambulanta de la scoala sustinea examenul de Evaluare…

- Un incident șocant se pututea transforma, in noaptea de sambara spre duminica, intr-o tragedie, in Capitala. O șina de tramvai a strapuns podeaua unui autobuz, aproape de centrul orașului. Totul s-a petrecut pe linia de noapte 109, pe strada Calarași, aproape de stația Alexandru Sihleanu. Imaginile…

- Scandal de porporții, saptamana aceasta, intr-un liceu din Sibiu. In conflictul iscat intre directoare și un profesor pe tema mediilor neincheiate la clasele de-a XII-a, din cauza grevei, a intervenit și soțul acesteia. Profesorul, care este diriginte la clasa fiului directoarei, ar fi fost batut chiar…

- Un tanar a fost retinut dupa ce a produs un adevarat scandal in curtea Spitalului Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon” din Bucuresti, lovind in fata un agent de paza, iar pe altul l-a izbit cu masina. Tanarul, de 25 de ani, este acuzat pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor si tulburare…

- Un impingator slovac s-a scufundat, sambata dimineața, in Dana 96 a Portului Constanța. Cei cinci membri ai echipajului au fost salvati. Capitania Portului Constanța a fost anunțata ca impingatorul Michaela, sub pavilion Cehia, are gaura de apa la babord dupa ce a intrat in coliziune cu impingatorul…