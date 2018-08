Stiri pe aceeasi tema

- Un conflict a izbucnit, joi, in plina strada in municipiul Barlad, intre mai multi barbati, doi dintre acestia folosind arme neletale, potrivit Agerpres. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectare a regimului armelor…

- S-A TRAS CU PISTOLUL! Caz șocant la Barlad unde ziua in amiaza mare, in jurul orelor 12.20 in zona Stadion s-a iscat o bataie intre doua clanuri de rromi! Pe strada Republicii și la intersecția cu strada care duce spre Școala „Episcop Iacov Antonovici”, dintr-o data mai mulți barbați de etnie…

- Caz șocant in Capitala. Presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), Augustin Hagiu, a fost incatușat, in plina strada, dupa ce a vrut sa sesizeze o amenințare și o tentativa de distrugere a mașinii sale. Conform EVZ, Hagiu a cerut ajutorul polițiștilor dupa ce o femeie de etnie…

- In cateva clipe, o intreaga strada s-a transformata intr-un camp de razboi. Oamenii care treceau intamplator prin zona au fugit cat de departe au putut. Romii au spart tot ce-au gasit in cale, de la scari ale magazinelor pana la masinile parcate. In cele din urma, la fata locului au ajuns si cativa…

- Soția scandalagiului a fost sancționata de polițiștii rutieri pentru ca circula cu viteza, in localitatea Buzescu, iar barbatul a luat foc cand agenții au venit la mașina cu procesul verbal de contravenție. Polițistul nici nu au apucat bine sa citeasca ce consemnase, ca a inceput o rafala de injuraturi…

- Caz socant în Bucuresti. O femeie a fost batuta cu bestialitate de propriul ei fiu, fara ca cineva sa-i sara în ajutor, cu toate ca în imagini apar alte câteva persoane.

- Un incident care ar fi putut avea urmari grave s-a petrecut la Eforie Nord joi noaptea. Plafonul exterior al Bancii Transilvania din Eforie Nord s-a prabușit. Din imaginile postate pe rețelele de socializare se vede cum bucați mari de tencuiala au cazut pe trotuar. Din fericire, în…

- Trei barbați s-au luat la bataie, duminica dupa-amiaza, in plina strada la Targu Jiu. Conflictul a avut loc la intersecția de la Casa Tineretului și, din primele informații, șoferul unui autoturism nu i-ar fi dat prioritate la trecere unui pieton.Potrivit gorj-domino.ro, de la injuraturi s-a…