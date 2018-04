Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Academiei Române și rectorul UBB Cluj, academicianul Ioan Aurel Pop, a transmis un mesaj plin de irnonie la adresa celor care îl acuza, fara dovezi, ca ar fi colaborat cu Securitatea. ”Din afirmațiile unor formatori de opinie din…

- Investigatorii autoritatii britanice de reglementare insarcinata cu protectia datelor au perchezitionat timp de sapte ore sediul din Londra al societatii Cambridge Analytica, acuzata ca a obtinut datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook fara a avea consimtamantul acestora,…

- Un judecator de la Tribunalul Timiș, secția civila, a fost atacat pe strada. Potrivit primelor informații prezentate la Antena 3, se pare ca judecatorul se intorcea de la o petrecere. Ramane de vazut care a fost motivul scandalului și cum s-a intamplat totul. Poliția a deschis o ancheta in acest sens.

- Narelle Krikhoff, in varsta de 53 de ani, a suferit recent o operație complicata, in urma careia medicii i-au taiat o parte din nas. Femeia, care purta ochelari de vedere, a fost diagnosticata cu un cancer de piele agresiv, in ciuda faptului ca folosea crema cu protecție solara in mod normal.…

- Narelle Krikhoff (53 ani) din Australia a suferit recent o operație complicata, in urma careia medicii i-au taiat o parte din nas. Femeia, care purta ochelari de vedere, a fost diagnosticata cu un cancer de piele agresiv, in ciuda faptului ca folosea crema cu protecție solara in mod normal. Cand a vazut…

- Incident șocant in județul Brașov, unde o adolescenta din Rașnov și-a ucis bebelușul abia nascut. Fara asistența medicala, fata a nascut singura acasa și a bagat bebelușul intr-o punga in care s-a sufocat. Tanara de 16 ani este acuzata de omor, scrie libertatea.ro.

- Trupul macelarit al unei femei de 28 de ani a fost descoperit ascuns in doua valize intr-o masina, dupa ce polițiștii au primit un telefon despre o posibila omucidere. Sara Zghoul, o mama in varsta 28 de ani, a fost decapitata. Trupul ei a fost macelarit si apoi ascuns in doua valize lasate intr-o masina…