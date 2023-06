Stiri pe aceeasi tema

- Doi adolescenți, o fata de 14 ani și un baiat de 20 de ani, au fost injunghiați marți, 27 iunie, in Gradina Botanica „Alexandru Buia” din Craiova, a transmis IPJ Dolj.„In acesta dupa-amiaza, in jurul orelor 16.00, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat prin apel de urgența 112 cu privire…

- Doi tineri au fost injunghiați, marți, in Gradina Botanica din Craiova. Suspectul a fost reținut de polițiști. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, incidentul a avut loc in acesta dupa-amiaza, in jurul orelor 16.00, in Gradina Botanica din Craiova. Doua persoane au fost injunghiate, la…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 48 de ani a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia si a murit. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul ca o persoana…

- Un tanarul a murit, marți, dupa ce si-a dat foc in fata unei sali de jocuri de noroc, situata in apropierea unui liceu din Ramnicu Valcea. Era elev al liceului si ar fi recurs la gestul extrem dupa ce ar fi pierdut 3.000 de lei la pacanele. Potrivit primelor informatii din ancheta, tanarul care si-a…

- Doua fete și un baiat și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau a intrat, in plin, intr-un TIR. Accidentul s-a produs in Mehedinți. Tragedia a avut loc pe DN 56A, la iesire din orasul Vanju Mare spre localitatea Bucura. Potrivit ISU Mehedinti, accidentul rutier s-a produs intre un autotren…

- Doi tineri au murit intr-un cumplit accident de circulație produs in județul Iași, duminica dimineața. Un adolescent de 17 ani care nu avea permis de conducere a furat o mașina și i-a luat la plimbare și pe doi prieteni, de 15 și de 21 de ani. Adolescentul a furat o mașina care se afla parcata […] The…

- Doi barbati au murit dupa ce o placa de beton pe care o descarcau dintr-un TIR a cazut peste ei. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau, accidentul s-a produs, joi seara, in localitatea Secuieni si, conform primelor cercetari, s-a produs dupa ce soferul unui autoturism aflat in depasirea…