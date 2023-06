Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost injunghiați, marți, in Gradina Botanica din Craiova. Suspectul a fost reținut de polițiști. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, incidentul a avut loc in acesta dupa-amiaza, in jurul orelor 16.00, in Gradina Botanica din Craiova. Doua persoane au fost injunghiate, la…

- Doi adolescenți, o fata de 14 ani și un baiat de 20 de ani, au fost injunghiați marți, 27 iunie, in Gradina Botanica „Alexandru Buia” din Craiova, a transmis IPJ Dolj.„In acesta dupa-amiaza, in jurul orelor 16.00, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat prin apel de urgența 112 cu privire…

- Prima zi din cele trei de festival Saga s-a lasat cu amenzi și sancțiuni pentru zeci de tineri care ar fi consumat substanțe interzise. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, sambata, ca in prima zi de Saga festival 32 de persoane au fost prinse cu substanțe interzise, au fost date amenzi de peste…

- Un medic veterinar din Craiova este banuit de politisti ca a facut interventii chirurgicale asupra mai multor caini pentru a le modifica aspectul. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, au fost facute vineri trei perchezitii domiciliare, doua in municipiul Craiova si una in comuna Melinesti.…

- Fiul unui deputat a fost talharit intr-un tramvai, in Craiova. Atat baiatul, cat si prietenul lui, au fost batuti de mai multi indivizi, sub privirile calatorilor. Incidentul a fost dezvaluit chiar de deputatul AUR din Craiova, Ringo Damureanu. Acesta a postat pe pagina sa de socializare online ca fiul…

- Doua cadre medicale, inclusiv un medic primar, din Craiova, au fost prinse in flagrant cand luau mita pentru o pensionare medicala. Direcția Generala Anticorupție Dolj i-au prins pe doctor și pe un alt angajat in timp ce primeau 1000 de euro pentru obținerea unui dosar de avizare a pensionarii. Cel…

- Un tanar de 16 ani a fost prins de jandarmi cu un cuțit de tip briceag in incinta unui liceu din Craiova. Miercuri dupa-amiaza, elevul a intrat in curtea liceului, iar jandarmii care se aflau in curte l-au controlat și au gasit briceagul asupra sa. Oamenii legii i-au confiscat cuțitul și au anunțat…