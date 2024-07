Stiri pe aceeasi tema

- "La UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita a fost adus ieri (luni - n.r.) un minor in varsta de 1 an si 11 luni in stare critica, prezentand traumatism prin strivire, pe fondul unui accident casnic. Pacientul a fost adus de catre echipajul de Terapie Intensiva Mobila cu…

- Ieri, un copil de nici doi ani a fost strivit de un corp de mobilier. Incidentul s-a petrecut intr-o casa din municipiul Bistrița. Cel mic a ajuns la spital in stop cardio-respirator și, in ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvat. Un tragic accident a avut loc ieri, intr-o casa din municipiul…

- O tanara care s-a prezentat sa susțina prima proba a Bacalaureatului 2024 nu a mai ajuns in sala de clasa, ci la spital. Un coleg a luat-o la bataie, dintr-un motiv șocant. Fata a fost nevoita sa susțina proba cu subiect de rezerva.

- Consiliul Județean a aprobat in ședința de ieri un proiect de hotarare care prevede dotarea Secției de Oncologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița cu aparatura ultra moderna. Printre ele se numara și un sistem super-performant de preparare a dozelor de citostatice pentru pacienți.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a facut astazi o vizita de lucru la noua aripa a Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița. „In 9 luni s-a nascut un spital. Aici la dumneavoastra, la Bistrița, cred ca este lucrul cel mai important” – a precizat acesta. Alexandru Rafila, ministrul Sanatații,…

- Incident șocant la Cernavoda. Un preot și o femeie, despre care se presupune ca este amanta sa, l-au luat la bataie in plina strada pe primarul orașului. Cei doi l-au așteptat pe edil la 300 de metri de primarie, unde l-au atacat cu pumnii și picioarele.

- Un adolescent a decedat intr-un accident rutier petrecut aseara pe raza localitații Petriș. Acesta conducea un autoturism normal, insa avea permis B1, pentru autovehicule ușoare. Doua adolescente care se aflau in mașina au fost transferate la clinici din Timișoara și Cluj-Napoca. Un tragic accident…

- Bistrițenii care vor sa se programeze la medicii din policlinica, vor sa afle rezultatele analizelor sau chiar sa știe ce mananca pacienții internați la Spitalul Clinic Județean de Urgența o pot face de acum cu ajutorul telefonului. Spitalul Clinic Județean de Urgența Bistrița și-a facut aplicație pentru…