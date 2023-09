Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 septembrie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul pentru Protectia Animalelor au retinut un barbat, in varsta de 62 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari intr un dosar penal privind savarsirea infractiunii de ucidere a animalelor cu intentie…

- Un urs a intrat, vineri dimineata, in curtea Liceului Tehnologic ”Venczel Jozsef” din municipiul Miercurea Ciuc. Animalul a fost impuscat. Viceprimarul Bors Bela a declarat, pentru Agerpres, ca aceasta a fost cea mai sigura optiune pentru a nu pune in pericol vietile sutelor de elevi aflati la acea…

- Doua adolescente din Bucuresti, una de 16 ani si una de 15 ani, au fost arestate preventiv, fiind acuzate de amenintare, talharie, santaj si lipsire de libertate. Cele doua ar fi agresat o fata de 14 ani si i-au luat telefonul si alte bunuri din geanta. ”In data de 08.09.2023, procurorul din cadrul…

- O fetita s-a electrocutat dupa ce a atins un stalp de iluminat public intr-un parc din Sectorul 6 al Capitalei. Copilul a fost transportat la spital. Politistii au declanșat cercetari in acest caz. Incidentul a avut loc, luni seara, intr-un parc pentru copii de pe strada Tabla Butii din Sectorul 6,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la acoperisul a trei case, in zona Muncii din Sectorul 3 al Capitalei. Doua persoane au fost evacuate, iar doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit ISU București-Ilfov, un numar de 12 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de…

- Incident major in Gara de Nord marți seara dupa ce o lomotiva a rupt pantograful in zona Podului Grant, iar traficul feroviar este inchis pe mai multe linii in Gara de Nord din Capitala. Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA a anunțat ca traficul feroviar in Gara de Nord este inchis, la aceasta…